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08:09, 12 февраля 2025Мир

Трамп назвал освобождение американца Фогеля частью завершения конфликта на Украине

Трамп: Освобождение Фогеля может стать частью завершения конфликта на Украине
Семен Александров (редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. ото: Aaron Schwartz / Consolidated News Photos / Global Look Press

Освобождение американца Марка Фогеля, отбывавшего в России тюремный срок, может стать важной частью завершения конфликта на Украине. Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время приема Фогеля в Белом доме. Трансляция доступна на YouTube.

«Вы могли бы сыграть в этом большую роль, потому что это могло бы стать очень важной частью прекращения войны», — обратился американский лидер к освобожденному заключенному.

Фогеля задержали в московском аэропорту Шереметьево, куда он прибыл с супругой из Нью-Йорка в августе 2021 года. В его багаже нашли 11 граммов марихуаны и 8 граммов гашишного масла, которые он спрятал в коробочках из-под контактных линз и картриджах для электронных сигарет, завернув все это в пленку. В июне 2022 года американца приговорили к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

11 февраля спецпредставитель президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф посетил Москву для переговоров по возвращению осужденного в России американского гражданина. Советник президента США по национальной безопасности Майк Уолц заявил, что «Уиткофф покидает российское воздушное пространство вместе с Марком Фогелем».

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