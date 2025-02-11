Спецпосланник Трампа прибыл в Москву для переговоров по возвращению осужденного американца

Белый дом: Уиткофф прибыл в Москву на переговоры по возвращению Марка Фогела

Спецпредставитель президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф посетил Москву для переговоров по возвращению осужденного в России американского гражданина Марка Фогела. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Белый дом.

В заявлении советника президента США по национальной безопасности Майка Уолца говорится, что «Уиткофф покидает российское воздушное пространство вместе с Марком Фогелем». Представители Белого дома отметили, что освобождение Фогела в рамках обмена с Москвой свидетельствует о прогрессе в урегулировании украинского кризиса.

Фогел был осужден за контрабанду наркотиков. В августе 2024 года семья американца обвинила власти Соединенных Штатов в двойных стандартах и безразличии на фоне отсутствия его имени в списке обмена заключенными.

Ранее посол США в Москве Линн Трейси посетила МИД России. О причинах визита в российское внешнеполитическое ведомство на данный момент времени не сообщается. Дополнительно уточняется, что детали ситуации будут раскрыты в дальнейшем.