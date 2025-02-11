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21:43, 11 февраля 2025Мир

Спецпосланник Трампа прибыл в Москву для переговоров по возвращению осужденного американца

Белый дом: Уиткофф прибыл в Москву на переговоры по возвращению Марка Фогела
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Спецпредставитель президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф посетил Москву для переговоров по возвращению осужденного в России американского гражданина Марка Фогела. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Белый дом.

В заявлении советника президента США по национальной безопасности Майка Уолца говорится, что «Уиткофф покидает российское воздушное пространство вместе с Марком Фогелем». Представители Белого дома отметили, что освобождение Фогела в рамках обмена с Москвой свидетельствует о прогрессе в урегулировании украинского кризиса.

Фогел был осужден за контрабанду наркотиков. В августе 2024 года семья американца обвинила власти Соединенных Штатов в двойных стандартах и безразличии на фоне отсутствия его имени в списке обмена заключенными.

Ранее посол США в Москве Линн Трейси посетила МИД России. О причинах визита в российское внешнеполитическое ведомство на данный момент времени не сообщается. Дополнительно уточняется, что детали ситуации будут раскрыты в дальнейшем.

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