Семья осужденного в России американца обвинила США в двойных стандартах

Семья осужденного в РФ американца Фогела обвинила США в двойных стандартах

Семья американца Марка Фогела, осужденного в России за контрабанду наркотиков, обвинила власти США в двойных стандартах и безразличии на фоне отсутствия его имени в списке обмена заключенными, сообщает ТАСС.

«Непостижимо, что правительство США, которое добилось освобождения других американцев и даже иностранных граждан, которые были задержаны гораздо позже Марка, отказалось сделать то же самое для Марка Фогела», — сказано в заявлении.

Родственники американца подчеркнули, что подобная несправедливость и безразличие являются недопустимыми. По их словам, Фогел не богат, не знаменит и не имеет могущественных покровителей, поэтому власти Соединенных Штатов не предприняли попытку побороться за его возвращение на родину.

Ранее в московский аэропорт «Внуково» из Анкары прилетел самолет с россиянами, которые были освобождены в ходе обмена заключенными. Их встретил президент России Владимир Путин.