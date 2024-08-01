Путин встретил вернувшихся на родину обменянных россиян

Путин встретил вернувшихся на родину по обмену россиян у трапа во Внуково

Президент России Владимир Путин приехал в столичный аэропорт Внуково, где приземлился борт с обменянными россиянами, и встретил вернувшихся на родину соотечественников у трапа. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава государства поздравил освобожденных россиян с возвращением на родину и поблагодарил за верность присяге. Он заверил, что Родина о них не забывала ни на минуту.

До этого в московский аэропорт «Внуково» из Анкары прилетел самолет с россиянами, которые были освобождены в ходе обмена заключенными.

В ФСБ сообщали, что восемь граждан России были возвращены на родину. Среди них находившийся в заключении в США бизнесмен Владислав Клюшин и разведчик Вадим Красиков, который отбывал пожизненный срок в Германии.