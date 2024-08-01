ФСБ раскрыла число возвращенных на родину в результате обмена россиян

ФСБ: восемь граждан России возвращены на родину в результате обмена

Восемь граждан России возвращены на родину в результате масштабного обмена с другими заключенными, который состоялся в турецкой Анкаре. Такие данные раскрывает Центр общественных связей ФСБ, передает РИА Новости.

Все они были задержаны и находились в заключении в ряде стран НАТО. В ведомстве отметили, что обмен стал возможен благодаря планомерной работе государственных ведомств и зарубежных партнеров.

Масштабный обмен заключенными между Россией и странами Запада состоялся в аэропорту Анкары (Турция). Среди обмененных осужденных из России, по некоторым данным, оказалась художница из Санкт-Петербурга Александра Скочиленко.