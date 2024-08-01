Одну из пропавших из СИЗО российских осужденных обменяли

Осужденную за фейки про ВС РФ художницу Скочиленко обменяли в Турции

Художницу из Санкт-Петербурга Александру Скочиленко, осужденную за распространение фейков о Вооруженных силах (ВС) России, обменяли в Турции. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

По данным канала, все произошло в рамках масштабного обмена с другими заключенными, который состоялся между Россией и странами Запада в турецкой Анкаре.

Скочиленко была приговорена к семи годам колонии в ноябре 2023-го. По данным суда, художница заменила в магазине ценники на таблички с фейками про Российскую армию.

О ее пропаже из СИЗО вместе с несколькими другими фигурантами резонансных дел стало известно 29 июля.

