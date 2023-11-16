Заменившей ценники на таблички с фейками об армии художнице дали семь лет тюрьмы

Суд дал 7 лет колонии художнице Скочиленко, заменившей ценники на фейки об армии

Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга приговорил к семи годам лишения свободы российскую художницу Александру Скочиленко, заменившую в магазине ценники на таблички с фейками о российской армии. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Ее признали виновной по пункту «д» части 2 статьи 207.3 («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил РФ») УК РФ.

Скочиленко арестовали в апреле 2022 года. По версии следствия, 31 марта она, находясь в магазине «Перекресток», заменила имеющиеся ценники на таблички с надписями, содержавшими заведомо ложную информацию о Вооруженных силах России. 8 ноября обвинение запросило для художницы восемь лет колонии по статье о распространении фейков о российской армии.