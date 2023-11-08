Обвинение запросило срок по делу о фейках для заменившей ценники художницы

Прокуратура запросила срок для заменившей ценники в магазине художницы

Прокуратура запросила срок для российской художницы Александры Скочиленко, заменившей в магазине ценники на таблички, содержавшие фейки об армии. Об этом в среду, 8 ноября, в своем Telegram-канале сообщает издание «Фонтанка».

По данным издания, обвинение попросило приговорить Скочиленко к восьми годам колонии, отметив в качестве смягчающего обстоятельства ее положительную характеристику и участие с благотворительных акциях. По статье о публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ обвиняемой грозит до 10 лет колонии, штраф или принудительные работы.

Художницу Александру Сколиченко заключили под стражу в апреле 2022 года. Следствие полагает, что 31 марта Скочиленко, находясь в магазине «Перекресток», заменила ценники в супермаркете на таблички с надписями, содержавшими заведомо ложную информацию о ВС России.