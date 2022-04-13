Обвиняемую в распространении фейков о ВС России художницу заключили под стражу

Суд в Петербурге заключил под стражу художницу, обвиненную в распространении фейков о ВС

Художницу Александру Сколиченко, обвиняемую в распространении фейков о Вооруженных силах России, заключили под стражу. Об этом «Ленте.ру» в среду, 13 апреля, сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

По данным пресс-службы, жительницу Петербурга по постановлению Василеостровского районного суда города заключили под стражу как минимум до 31 мая. Следствие полагает, что 31 марта Скочиленко, находясь в магазине «Перекресток», заменила ценники в супермаркете на таблички с надписями, содержавшими заведомо ложную информацию об использовании ВС России.

12 апреля россиянке предъявили обвинение, вину она не признала.

Пресс-служба суда отмечает, что ранее Сколиченко привлекалась к административной ответственности и препятствовала сбору доказательств по данному уголовному делу.