В России четырех осужденных по резонансным делам вывезли из СИЗО и колоний

Осужденных Орлова, Скочиленко, Чанышеву и Фадееву вывезли из СИЗО и колоний

Правозащитника Олега Орлова (признан в России иностранным агентом), художницу Александру Скочиленко, а также бывших глав уфимского и томского «Штабов Навального» (организация признана в РФ экстремистской, ликвидирована и запрещена; ее основатель Алексей Навальный включен в список террористов и экстремистов) Лилию Чанышеву и Ксению Фадееву (обе внесены Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов) вывезли из СИЗО и колоний, в которых они содержались. Об этом сообщает РБК со ссылкой на их адвокатов.

По данным издания, четырех осужденных по резонансным делам увезли в неизвестном направлении. У защиты нет информации об их местоположении.

Известно, что Орлов и Скочиленко находились в СИЗО, а Чанышева и Фадеева — в исправительной колонии.

В феврале один из столичных судов признал Олега Орлова виновным в повторной дискредитации Вооруженных сил (ВС) России и приговорил его к двум с половиной годам колонии. Тремя месяцами ранее Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга приговорил к семи годам лишения свободы Александру Скочиленко, заменившую в магазине ценники на таблички с фейками о ВС РФ.