Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
20:42, 29 июля 2024Силовые структуры

В России четырех осужденных по резонансным делам вывезли из СИЗО и колоний

Осужденных Орлова, Скочиленко, Чанышеву и Фадееву вывезли из СИЗО и колоний

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

Правозащитника Олега Орлова (признан в России иностранным агентом), художницу Александру Скочиленко, а также бывших глав уфимского и томского «Штабов Навального» (организация признана в РФ экстремистской, ликвидирована и запрещена; ее основатель Алексей Навальный включен в список террористов и экстремистов) Лилию Чанышеву и Ксению Фадееву (обе внесены Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов) вывезли из СИЗО и колоний, в которых они содержались. Об этом сообщает РБК со ссылкой на их адвокатов.

По данным издания, четырех осужденных по резонансным делам увезли в неизвестном направлении. У защиты нет информации об их местоположении.

Известно, что Орлов и Скочиленко находились в СИЗО, а Чанышева и Фадеева — в исправительной колонии.

В феврале один из столичных судов признал Олега Орлова виновным в повторной дискредитации Вооруженных сил (ВС) России и приговорил его к двум с половиной годам колонии. Тремя месяцами ранее Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга приговорил к семи годам лишения свободы Александру Скочиленко, заменившую в магазине ценники на таблички с фейками о ВС РФ.

Что думаешь? Оцени!
      Олеся Мицкевич
      Обсудить
      Последние новости

      В России хотят обязать мигрантов служить в армии два года. Им также могут повысить призывной возраст

      В США допустили применения ядерного оружия из-за Украины

      «Самая красивая спортсменка мира» едва не оголила грудь на камеру

      МИД России заявил об отставании Запада в ядерных технологиях

      Верка Сердючка назвала невозможным отказ от русского языка

      Госдолг США впервые в истории достиг 35 триллионов долларов

      В США заявили о неспособности помешать российским войскам уничтожать наемников на Украине

      В США заговорили о капитуляции Украины

      Российские военные сбили два украинских БПЛА над Белгородской областью

      Алаудинов оценил безвозвратные потери ВСУ в ходе спецоперации

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше