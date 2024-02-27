Сооснователя «Мемориала» приговорили за дискредитацию Российской армии

Суд в Москве приговорил сооснователя «Мемориала» Орлова к 2,5 года колонии

Суд в Москве приговорил к двум с половиной годам колонии главу уральского историко-просветительского общества «Мемориал» (включено Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, и ликвидировано по решению Верховного суда) и сооснователя организации Олега Орлова (признан в России иностранным агентом). Об этом сообщает ТАСС.

Орлова признали виновным в повторной дискредитации российской армии. Он будет отбывать наказание в колонии общего режима.

Прокурор запрашивала для сооснователя «Мемориала» два года и 11 месяцев колонии общего режима.

19 июня 2023 года Орлов был оштрафован за дискредитацию на 100 тысяч рублей.