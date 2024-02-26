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13:20, 26 февраля 2024Силовые структуры

Прокурор запросила почти три года колонии для сооснователя «Мемориала»

Прокурор запросила почти три года колонии для сооснователя «Мемориала» Орлова
Олег Орлов

Олег Орлов. Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Прокурор запросила 2 года и 11 месяцев колонии общего режима для главы уральского историко-просветительского общества «Мемориал» (включено Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, и ликвидировано по решению Верховного суда) и сооснователя организации Олега Орлова. Об этом сообщает ТАСС.

Взять под стражу Орлова гособвинитель потребовала в зале суда. Сооснователь «Мемориала» обвиняется в повторной дискредитации Вооруженных сил (ВС) России.

В октябре 2023 года суд назначил Орлову штраф в размере 150 тысяч рублей по этому делу. Защита осужденного, а после и прокуратура подали апелляции.

19 июня 2023 года Орлов уже был оштрафован за дискредитацию ВС РФ на 100 тысяч рублей.

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      Илона Палей
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