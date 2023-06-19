Суд оштрафовал главу екатеринбургского «Мемориала» за дискредитацию ВС России

В Екатеринбурге суд оштрафовал Алексея Мосина на 100 тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ

Ленинский районный суд Екатеринбурга приговорил к штрафу главу уральского историко-просветительского общества «Мемориал» (включено Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, и ликвидировано по решению Верховного суда) за дискредитацию российской армии. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Алексея Мосина признали виновными по статье 20.3.3 КоАП («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности или исполнения государственными органами Российской Федерации своих полномочий в указанных целях, оказания добровольческими формированиями, организациями или лицами содействия в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации»). Его оштрафовали на 100 тысяч рублей.

По данным издания, следствие обнаружило фотографию Мосина с антивоенным плакатом и его комментарий на сайте общества. Мосин заявил, что сделал кадр на согласованном митинге до начала специальной военной операции (СВО).

В декабре 2021 года прокуратура Москвы подала иск о ликвидации правозащитного центра «Мемориал», а Генпрокуратура — о ликвидации историко-просветительского общества «Международный Мемориал» (включено Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, и ликвидировано по решению Верховного суда) в Верховный суд. 28 февраля 2022 года Верховный суд России признал законным решение ликвидировать «Международный Мемориал».