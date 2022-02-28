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Верховный суд принял решение о ликвидации «Международного Мемориала»

Верховный суд России признал законным решение ликвидировать «Международный Мемориал»

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Верховный суд отказал в апелляционной жалобе Международному историко-просветительское обществу «Мемориал» (включено Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) и признал законным решение о ликвидации организации. Об этом в своем Telegram-канале сообщил также ранее признанный иноагентом Правозащитный центр «Мемориал».

«В удовлетворении апелляционной жалобы Мемориала отказать, решение оставить без изменения», — цитирует организация решение суда.

Ранее юристы подали в Верховный суд апелляционные жалобы на решение Мосгорсуда о ликвидации правозащитного центра «Мемориал».

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Роман Кирьянов
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