Верховный суд принял решение о ликвидации «Международного Мемориала»

Верховный суд отказал в апелляционной жалобе Международному историко-просветительское обществу «Мемориал» (включено Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) и признал законным решение о ликвидации организации. Об этом в своем Telegram-канале сообщил также ранее признанный иноагентом Правозащитный центр «Мемориал».

«В удовлетворении апелляционной жалобы Мемориала отказать, решение оставить без изменения», — цитирует организация решение суда.

Ранее юристы подали в Верховный суд апелляционные жалобы на решение Мосгорсуда о ликвидации правозащитного центра «Мемориал».