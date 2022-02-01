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Названы причины ликвидации «Мемориала»

Верховный суд России: «Мемориал» ликвидировали из-за отсутствия публичности

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Международное историко-просветительское общество «Мемориал» (включено Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) было ликвидировано из-за отсутствия публичности. Кроме того, общество вводило в заблуждение людей и допускало другие грубые нарушения закона о некоммерческих организациях. Такие причины названы на официальном сайте Верховного суда России.

Суд пришел к выводу, что нарушения «Мемориала» носят системный и сознательный характер.

«Организация не только не предприняла все возможные действия для устранения нарушений, а напротив, умышленно не исполняет законодательство, не принимает мер к его соблюдению», — говорится в сообщении.

В конце января «Мемориал» обжаловал решение о ликвидации. Дата рассмотрения жалобы еще не определена.

Анна Щербакова
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