В России ликвидировали правозащитный центр «Мемориал»

Мосгорсуд ликвидировал правозащитный центр «Мемориал» (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) после соответствующего иска Генпрокуратуры. Об этом сообщает РИА Новости.

На суде представители прокуратуры заявили, что правозащитный центр существует на деньги от иностранных источников, в том числе от государств, указав, что в финансовых отчетах «Мемориала» нет полных сведениях о доходах и расходах организации. По мнению стороны обвинения, правозащитный центр участвовал во всех протестных движениях, «поддерживал все протесты, направленные на дестабилизацию страны».

Ликвидация — соразмерная мера с целью соблюдения прав граждан и интересов Российской Федерации представитель прокуратуры

В ответ глава Совета правозащитного центра Александр Черкасов заявил, что данные действия являются «попыткой лишить граждан доступа к важной информации».

23 декабря представитель прокуратуры Москвы заявлял, что распространение материалов правозащитного центра «Мемориал» может приводить к «депрессивному состоянию» у тех, кто их читает. При этом он сказал, что к материалам дела не приобщены данные с примерами таких случаев. Прокурор добавил, что материалы могут оказать негативное влияние на духовное и нравственное развитие несовершеннолетних.

«Мемориал» получил уведомление об иске 11 ноября. Согласно утверждению ведомства, причиной иска стало систематическое нарушение закона об иноагентах. В организации ситуацию назвали «политическим решением об ее уничтожении».

Международное общество «Мемориал» было основано в 1989 году, его цель — исследование политических репрессий в СССР. На данный момент оно объединяет ряд региональных и зарубежных организаций, занимающихся правозащитной, просветительской и исследовательской деятельностью. В 2016 году Минюст внес центр в реестр организаций, выполняющих функции иностранных агентов. Согласно закону об иноагентах, включенные в реестр организации должны делать специальные отметки на всех публикуемых материалах

28 декабря Верховным судом был ликвидирован международный «Мемориал»

В ходе судебного заседания представитель прокуратуры Алексей Жафяров указал, что общество спекулирует на теме репрессий и занимается реабилитацией нацистских преступников, потому что «за это кто-то платит» — по этой причине, по его словам, «Мемориал» яростно открещивается от статуса иноагента.

На Западе раскритиковали решение о ликвидации «Мемориала»

Как заявил пресс-секретарь Госдепартамента Нед Прайс, Вашингтон осуждает постановление. В МИД Германии сообщили, что решение суда «более чем непонятно и противоречит международным обязательствам в области защиты основных гражданских прав».

Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что возмущен решением Верховного суда России. На русском языке он пригрозил Москве божьим судом словами поэта Михаила Лермонтова.

Решение о ликвидации «Мемориала» также осудила генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич.

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский, в свою очередь, заявил, что Москва не видит причин, по которым ситуации с правами человека в стране должны обсуждаться в организации. При этом он добавил, что российская сторона не боится подобных дискуссий.

Нам нечего бояться и стыдиться, потому что все, что мы делаем в этом отношении, мы делаем на благо нашей страны и нашего народа

Полянский добавил, что не может прокомментировать ситуацию вокруг «Мемориала», так как не знает всех деталей.

Ликвидация «Мемориала» произошла несмотря на поддержку нобелевских лауреатов и мирового сообщества

Против ликвидации выступали бывший президент СССР Михаил Горбачев и главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов. Они указывали, что «Мемориал» много лет занимался восстановлением исторической справедливости и сохранением памяти о погибших и пострадавших в ходе репрессий, а продолжение его работы отвечает интересам страны.

В Совете Европы призвали отменить в России закон об иностранных агентах. Как заявила глава комиссии Совета Европы Дунья Миятович, центр обвинили в оправдании экстремистов и террористов из-за его деятельности по поддержке политзаключенных. Она назвала «Мемориал» символом борьбы за свободу, демократию и права человека на постсоветском пространстве и за его пределами, отметив, что его ликвидация негативно отразится на защите прав человека в России.

Европарламент призвал немедленно снять все обвинения с «Мемориала» и дать гарантии продолжения безопасной работы организации без вмешательства государства. В резолюции также содержится призыв, адресованный главе внешней политики Евросоюза Жозепу Бореллю, о введении санкций в отношении россиян, причастных к судебным разбирательствам против «Мемориала» и его членов. За документ проголосовали 569 человек, против — 46, еще 49 воздержались.