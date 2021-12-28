Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В России отреагировали на заявления о нарушении прав человека в стране

Представитель при ООН Полянский: Россия не боится обсуждения темы прав человека

Фото: Anton Vaganov / Reuters

Россия не видит причин, по которым ситуации с правами человека в стране должны обсуждаться в Организации объединенных наций (ООН). Об этом сообщил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский, пишет ТАСС.

При этом он отметил, что Москва не боится таких дискуссий в ООН: «Нам нечего бояться и стыдиться, потому что все, что мы делаем в этом отношении, мы делаем на благо нашей страны и нашего народа».

Таким образом Полянский отреагировал на заявления правозащитников, что в России нарушаются права человека, особенно после решения Верховного суда о ликвидации международного историко-просветительского благотворительного и правозащитного общества «Мемориал» (признан в России НКО-иноагентом). При этом постпред РФ при ООН отметил, что не может прокомментировать ситуацию вокруг этой организации, поскольку не знает всех деталей.

Ранее стало известно, что Верховный суд России ликвидировал «Мемориал». Соответствующий иск подала Генеральная прокуратура, центр получил его 11 ноября. Причиной, по утверждению ведомства, стало неоднократное нарушение закона об иноагентах. При этом руководство правозащитного общества отрицает все обвинения и считает решение политически мотивированным.

Ксения Назарова
Обсудить
Последние новости
Захарова назвала один из главных итогов уходящего года
Захарова рассказала о «прямой агрессии» в отношении России и Белоруссии
Футболист АПЛ рассказал о попытке его похищения
В Подмосковье пьяного мужчину сняли с путей перед поездом
США и Польша назвали основу для диалога с Россией
Порошенко заявил о готовности пояснить дело против него на Украине
Кадыров объяснил свои слова о присоединении Украины к России
Иммунолог заявил о снижении числа госпитализаций при омикрон-штамме
Создание армии украинских нацистов решили праздновать на государственном уровне
На оповещение российских аэропортов о погоде выделят почти 4 миллиарда рублей
Собянин оценил популярность общественного транспорта во время пандемии
Российские биатлонисты выиграли серебро в Рождественской гонке
В России отреагировали на заявления о нарушении прав человека в стране
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter