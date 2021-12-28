В России отреагировали на заявления о нарушении прав человека в стране

Россия не видит причин, по которым ситуации с правами человека в стране должны обсуждаться в Организации объединенных наций (ООН). Об этом сообщил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский, пишет ТАСС.

При этом он отметил, что Москва не боится таких дискуссий в ООН: «Нам нечего бояться и стыдиться, потому что все, что мы делаем в этом отношении, мы делаем на благо нашей страны и нашего народа».

Таким образом Полянский отреагировал на заявления правозащитников, что в России нарушаются права человека, особенно после решения Верховного суда о ликвидации международного историко-просветительского благотворительного и правозащитного общества «Мемориал» (признан в России НКО-иноагентом). При этом постпред РФ при ООН отметил, что не может прокомментировать ситуацию вокруг этой организации, поскольку не знает всех деталей.

Ранее стало известно, что Верховный суд России ликвидировал «Мемориал». Соответствующий иск подала Генеральная прокуратура, центр получил его 11 ноября. Причиной, по утверждению ведомства, стало неоднократное нарушение закона об иноагентах. При этом руководство правозащитного общества отрицает все обвинения и считает решение политически мотивированным.