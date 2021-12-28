В России ликвидировали международный «Мемориал»

Верховный суд России ликвидировал международное историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество «Мемориал» (признано в России НКО-иноагентом). Об этом сообщает РИА Новости.

Соответствующий иск подала Генеральная прокуратура, общество получило его 11 ноября. Причиной, по утверждению ведомства, стало неоднократное нарушение закона об иноагентах. В «Мемориале» отрицают нарушения и считают, что дело носит политический характер и направлено на уничтожение организации, которая занимается защитой прав человека и исследует политические репрессии.

«Мемориал» обвинили в реабилитации пособников нацистов

Прокурор Алексей Жафяров в ходе заседания суда, проходившего 28 декабря, заявил, что общество спекулирует на теме репрессий.

Почему сейчас мы, потомки победителей, вынуждены наблюдать за попытками реабилитации изменников родины и нацистских пособников. (...) Наверное, потому что за это кто-то платит. И вот эта подлинная причина того яростного неприятия, с которым открещивается "Мемориал" от статуса иностранного агента

Он добавил, что за последние два года «Мемориал» не обращался в ведомство, чтобы подать запрос о признании кого-либо жертвой репрессий.

Международное общество «Мемориал» было основано в 1989 году, его цель — исследование политических репрессий в СССР. На данный момент оно объединяет ряд региональных и зарубежных организаций, занимающихся правозащитной, просветительской и исследовательской деятельностью. В 2016 году Минюст внес центр в реестр организаций, выполняющих функции иностранных агентов. Согласно закону об иноагентах, включенные в реестр организации должны делать специальные отметки на всех публикуемых материалах

В Кремле заявили о проблемах «Мемориала» с соблюдением российских законов

По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, ситуация с нарушением законов «Мемориалом» — «хорошо известный факт». Он добавил, что для президента России Владимира Путина важно, чтобы любые НКО действовали в рамках законодательства.

23 ноября Песков заявил, что вопрос ликвидации «Мемориала» не находится среди важнейших тем повестки Кремля. Он также указал, что по данному вопросу есть позиция Генпрокуратуры, и призвал дождаться решения суда.

Иск против «Мемориала» требовали отозвать лауреаты Нобелевской премии мира Горбачев и Муратов

Против ликвидации выступали бывший президент СССР Михаил Горбачев и главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов. По их словам, деятельность «Мемориала» в течение многих лет была направлена на восстановление исторической справедливости и сохранение памяти о погибших и пострадавших в ходе репрессий, а продолжение его работы отвечает интересам страны.

Писатель, драматург и поэтесса Людмила Петрушевская отказалась от звания лауреата Государственной премии из-за планов ликвидировать «Мемориал». По ее словам, у нее «отбирают память об осужденных и расстрелянных, о брошенных под грузовик и умерших голодной смертью, о замороженных в грузовиках по пути от лагеря к лагерю, о замученных пытками на Лубянке и на Колыме».

Против ликвидации «Мемориала» выступили Совет Европы и Европарламент

В Совете Европы призвали отменить в России закон об иностранных агентах. Согласно заявлению главы комиссии Совета Европы по правам человека Дуньи Миятович, действия российских властей вызывают глубокую озабоченность. В частности, она указала на то, что центр обвинили в оправдании экстремистов и террористов из-за его деятельности по поддержке политзаключенных. Она назвала «Мемориал» символом борьбы за свободу, демократию и права человека на постсоветском пространстве и за его пределами. Миятович отметила, что ликвидация правозащитного центра повлечет негативные последствия как для защиты прав человека в России, так и для гражданского общества страны.

Европарламент принял резолюцию по делу «Мемориала», осудив попытки российских властей закрыть два юридических лица правозащитной организации «Мемориал» — «Международный Мемориал» и правозащитный центр «Мемориал». Депутаты Европарламента также призвали немедленно снять все обвинения с «Мемориала» и дать гарантии продолжения безопасной работы организации без вмешательства государства. В резолюции также содержится призыв, адресованный главе внешней политики Евросоюза Жозепу Бореллю, о введении санкций в отношении россиян. причастных к судебным разбирательствам против «Мемориала» и его членов. Текст был принят 569 голосами против 46 при 49 воздержавшихся.