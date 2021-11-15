В Кремле рассказали об отношении Путина к «Мемориалу»

Песков: для президента Путина важно, чтобы любые НКО действовали в рамках закона

Для президента России Владимира Путина очень важно, чтобы любые НКО действовали в рамках законодательства, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя по просьбе журналистов отношение главы государства к обществу «Мемориал» (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента), передает «Интерфакс».

Песков добавил, что у просветительского общества давно есть проблемы в плане соблюдения норм российского законодательства. «Это хорошо известный факт», — сказал официальный представитель Кремля.

Пресс-секретарь президента России пояснил, что в Кремле считают преждевременным комментировать ситуацию с иском Генпрокуратуры о ликвидации общества, поданном в Верховный суд России.

Кроме того, Песков заметил, что в Кремле знают об отказе писательницы Людмилы Петрушевской от звания лауреата Госпремии из-за преследования «Мемориала» (признан в России иноагентом), пишет «Московский комсомолец».

Ранее сообщалось, что Генеральная прокуратура направила требование о ликвидации международной организации «Мемориал» в Верховный суд. Организация получила уведомление об иске от Верховного суда 11 ноября и заявила, что это «политическое решение».