Генпрокуратура потребовала ликвидировать «Мемориал»

Генпрокуратура обратилась в суд с требованием ликвидировать организацию «Мемориал»

Генеральная прокуратура направила требование о ликвидации международной организации «Мемориал» (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) в Верховный суд. Об этом организация сообщила в своем Twitter-аккаунте.

В сообщении отмечается, что организация получила уведомление об иске от Верховного суда 11 ноября.

«Это политическое решение об уничтожении общества "Мемориал"», — заявили в организации.

По данным РИА Новости, Верховный суд рассмотрит заявление 25 ноября.

Международное правозащитное общество «Мемориал» внесли в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, в 2016 году.