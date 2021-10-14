В «Мемориале» сорвали показ фильма

Неизвестные сорвали показ фильма «Гарет Джонс» в помещении «Международного Мемориала» (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) в Москве. Об этом в четверг, 14 октября, сообщает «Коммерсантъ».

Как сообщила корреспондент издания Яна Рождественская, фильм начался в 19:00 по московскому времени, однако уже через 20 минут «в зал ворвались какие-то молодчики», скрывшие лица медицинскими масками. «Сначала заорали "Всем на пол", потом выскочили на сцену и начали орать "Долой фашизм", что-то про предателей, про продажу Родины и так далее», — поделилась она.

По словам Рождественской, вместе с неизвестными пришла съемочная группа телеканала НТВ. При этом сопредседатель «Мемориала» Ирина Островская добавила, что кроме них «была женщина с другого госканала, которая уже делала про нас лживые сюжеты».

Фильм «Гарет Джонс» вышел в 2019 году. Он рассказывает историю британского журналиста, который в 1933 году стал очевидцем голода в селах Украины. Островская подчеркнула, что у организации есть разрешение на показ ленты.

Международное правозащитное общество «Мемориал» внесли в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента в 2016 году.