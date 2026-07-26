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15:45, 26 июля 2026 (обновлено: 15:55, 26 июля 2026)Россия

Путин подписал закон о правилах пребывания мигрантов с детьми в России

Путин подписал закон, предписывающий детям мигрантов покинуть Россию после 18-летия
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Denis Sinyakov / Reuters

Президент России Владимир Путин подписал пакет документов, ужесточающий правила пребывания трудовых мигрантов и их детей на территории страны. Соответствующий документ размещен на портале трудовых актов.

Согласно поправкам, внесенным в закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», теперь трудовые мигранты обязаны содержать себя и членов семьи на уровне регионального прожиточного минимума. В противном случае их патент или разрешение на работу не будет продлено, а им самим и их ближайшим родственникам придется покинуть территорию страны в течение 15 дней.

Обновленный закон также предписывает детям мигрантов после достижения 18-летия либо подать заявление на выдачу собственного патента, либо покинуть Россию в течение 30 дней. В то же время срок временного пребывания несовершеннолетних детей не может превышать срок действия патента родителя.

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Кроме того, расширен перечень оснований для аннулирования вида на жительство или временного проживания. Среди прочего, срок пребывания может быть сокращен в случае отсутствия сведений о доходах трудового мигранта или если его доходы в расчете на каждого члена семьи ниже регионального прожиточного минимума.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в России увеличат вдвое перечень предполагающих выдворение мигрантов правонарушений. Изначально список планировалось увеличить с 22 до 43 статей Кодекса об административных правонарушениях, однако с учетом поступивших поправок число правонарушений составит 45.

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