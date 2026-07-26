Путин подписал закон о правилах пребывания мигрантов с детьми в России

Путин подписал закон, предписывающий детям мигрантов покинуть Россию после 18-летия

Президент России Владимир Путин подписал пакет документов, ужесточающий правила пребывания трудовых мигрантов и их детей на территории страны. Соответствующий документ размещен на портале трудовых актов.

Согласно поправкам, внесенным в закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», теперь трудовые мигранты обязаны содержать себя и членов семьи на уровне регионального прожиточного минимума. В противном случае их патент или разрешение на работу не будет продлено, а им самим и их ближайшим родственникам придется покинуть территорию страны в течение 15 дней.

Обновленный закон также предписывает детям мигрантов после достижения 18-летия либо подать заявление на выдачу собственного патента, либо покинуть Россию в течение 30 дней. В то же время срок временного пребывания несовершеннолетних детей не может превышать срок действия патента родителя.

Кроме того, расширен перечень оснований для аннулирования вида на жительство или временного проживания. Среди прочего, срок пребывания может быть сокращен в случае отсутствия сведений о доходах трудового мигранта или если его доходы в расчете на каждого члена семьи ниже регионального прожиточного минимума.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в России увеличат вдвое перечень предполагающих выдворение мигрантов правонарушений. Изначально список планировалось увеличить с 22 до 43 статей Кодекса об административных правонарушениях, однако с учетом поступивших поправок число правонарушений составит 45.