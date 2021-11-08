В России впервые оштрафовали физлицо за отсутствие маркировки иноагента

Внесенного в реестр физлиц — СМИ-иноагентов 80-летнего правозащитника Льва Пономарева (включен Минюстом в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента) оштрафовали на 10 тысяч рублей из-за отсутствия соответствующей маркировки в соцсетях. Информацию о штрафе подтвердили РБК в приемной председателя Хорошевского суда Москвы.

Сам правозащитник пояснил, что штрафы ему назначили за репосты, в которых он не указывал, что внесен в реестр Министерства юстиции. «Обжаловать обязательно буду. Не постеснялись написать совершенно неграмотную фразу, что Лев Пономарев — СМИ-иноагент. К этому привыкли, но это нелепая грамматическая конструкция», — подчеркнул он.

Правозащитник заверил, что всегда указывает при написании статей о статусе СМИ-иноагента. Он недоумевает, зачем такая маркировка необходима для репоста.

Административное дело против Пономарева Роскомнадзор возбудил в середине октября по части 1 статьи 19.34.1 КоАП. В ведомстве разъяснили, что поводом стало отсутствие маркировки в 24 постах в Facebook, 13 в Twitter и двух постах в Instagram-аккаунте.

В декабре 2020 года Минюст России включил первые пять физических лиц, в том числе Пономарева, в реестр СМИ-иноагентов. Кроме него, в этот реестр были включены Дарья Апахончич, Денис Камалягин, Сергей Маркелов и Людмила Савицкая.

Телеканал «Дождь» (включен Минюстом в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента) сообщил, что планирует обжаловать решение о включении в список СМИ-иноагентов.

