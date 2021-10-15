«Яндекс» начал маркировать СМИ-иноагентов

В службе автоматической обработки и систематизации новостей «Яндекс.Новости» начали маркировать СМИ-иностранных агентов. Под их заголовками появилась соответствующая пометка.

Теперь после заголовка внесенных в соответствующий реестр СМИ стоит маркер «Иностранный агент» и расширяющая стрелка со словами: «Данное сообщение создано/распространено иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агента». Согласно российскому законодательству, иностранные агенты должны ставить пометку о своем статусе на каждом сообщении и материале на сайтах СМИ и в социальных сетях.

14 октября телеканалу «Дождь», который был внесен Минюстом в реестр СМИ-иноагентов 20 августа, и главному редактору его сайта Владимиру Моторину пригрозили штрафами за распространение информации об НКО, признанной в России иностранным агентом, без указания на ее статус в одной из публикаций.

Ранее стало известно о включении Минюстом России в реестр СМИ-иноагентов еще девяти журналистов и трех компаний. До этого иностранными агентами были признаны издания «ОВД-Инфо», «Важные истории», «Медуза», VTimes, «Проект», «Журналист-иностранный агент», «Радио Свобода», а также некоммерческая правозащитная организация «Якутия — наше мнение» и другие.

В конце августа журналисты написали открытое обращение к российским властям. Они потребовали отменить закон об иноагентах, а также пересмотреть решения о закрытии изданий их коллег. В ответ спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что российские власти не планируют отменять этот закон. В то же время она отметила, что закон может быть скорректирован.