«Дождю» пригрозили штрафом за нарушение закона об иноагентах

Роскомнадзор составит протокол в отношении «Дождя» за нарушение закона об иноагентах

Телеканалу «Дождь» (внесен Минюстом в реестр СМИ-иноагентов) и главному редактору его сайта Владимиру Моторину грозят штрафы за распространение информации об НКО, признанной в России иностранным агентом, без указания на ее статус в одной из публикаций. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Роскомнадзора.

Российское ведомство составит административные протоколы в отношении данного СМИ и его должностного лица. Уточняется, что отсутствие специальной маркировки в отношении НКО-агентов является нарушением части 2.1 статьи 13.15 Кодекса об административных правонарушениях России.

Теперь юридическому лицу грозит штраф до 50 тысяч рублей, а главреду сайта — до 5 тысяч рублей. Точный размер санкций определит суд.

20 августа Минюст внес телеканал «Дождь» в реестр СМИ-иноагентов. Как пояснили в ведомстве, канал получил 130 тысяч евро (11,2 миллиона рублей) от Европейского союза и опосредованное финансирование из-за границы. Кроме того, в список попали издание «Важные истории» и семеро журналистов. Главред «Дождя» Тихон Дзядко пообещал обжаловать решение ведомства в суде.