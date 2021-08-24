В Минюсте назвали причину признания «Дождя» иноагентом

Представители Минюста объяснили, по какой причине телеканал «Дождь» был признан в России иностранным агентом. В ведомстве ответили, что канал получил 130 тысяч евро (11,2 миллиона рублей) от Европейского союза и получал опосредованное финансирование из-за границы. Об этом сообщается на сайте Минюста.

«Согласно полученным сведениям от Роскомнадзора, ООО "Телеканал Дождь" ежеквартально представляет уведомления о получении средств из иностранных источников. Так, в рамках заключенного договора ООО "Телеканал Дождь" получил от Европейского союза в лице Европейской комиссии (Брюссель, Бельгия) за освещение отношений между ЕС и Россией более 130 тысяч евро», — объяснили в Минюсте. Представители ведомства отметили, что телеканал регулярно распространяет материалы иностранных СМИ, которые выполняют функции иноагентов, и получают при этом финансирование из-за рубежа.

«Также Росфинмониторингом установлено получение ООО "Телеканал Дождь" опосредованного иностранного финансирования через российские фонды», — добавили в ведомстве еще одну причину, по которой телеканал получил статус иноагента.

20 августа Минюст внес «Дождь» в реестр СМИ-иноагентов. В список также попали издание «Важные истории» и семеро журналистов. Главред «Дождя» Тихон Дзядко пообещал обжаловать решение ведомства в суде.

