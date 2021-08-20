Главред «Дождя» отреагировал на признание телеканала иностранным агентом

Главред «Дождя» Дзядко заявил, что его не уведомляли о признании телеканала иноагентом

Главный редактор «Дождя» Тихон Дзядко отреагировал на включение Министерством юстиции телеканала в реестр СМИ-иноагентов. Его слова передает «Интерфакс».

Главред заявил, что его не уведомляли о случившемся. О признании «Дождя» иностранным агентом он узнал от журналистов агентства. «Об этом я узнал от вас, нас никто ни о чем не уведомлял», — сказал медиаменеджер.

Ранее включение телеканала в реестр СМИ-иноагентов прокомментировала генеральный директор медиахолдинга «Дождь» Наталья Синдеева. Она призналась, что у нее нет цензурных выражений для оценки ситуации.

Сообщение о внесении телеканала «Дождь» в список иноагентов появилось 20 августа на сайте ведомства. Аналогичный статус был присвоен семи журналистам и изданию «Важные истории». В соответствии с данными реестра, статус «иноагент» закреплен за юридическим лицом Istories Fonds, зарегистрированном в Латвийской Республике, а также за ООО «Телеканал "Дождь"».