Ведущей телеканала «Дождь» начали угрожать после интервью с лесбийской парой

Ведущей российского телеканала «Дождь» Анне Монгайт начали поступать угрозы в социальной сети Instagram после того, как она взяла интервью для программы «Женщины сверху» у лесбийской пары, снявшейся для обложки журнала Elle. Об этом сообщается на сайте телеканала.

В частности, Монгайт получила сообщение с текстом: «Ходи и оглядывайся, тварь, скоро тебе передадут привет от мг». Эта аббревиатура используется для обозначения незарегистрированной организации «Мужское государство». В сообщении от другого пользователя ведущей написали «Привет от мужского государства».

В другом сообщении Монгайт пригрозили: «Настанет время — мы твоих детей зарежем при тебе. Думаешь можно интервью с гомосеками снимать в РФ? <…> Приноси публичные извинения, иначе подарки ночью в окно летать начнут. Привет от МГ».

Кроме того, как сообщает телеканал, в Telegram-канале «Мужского государства» опубликовали ссылку на аккаунт в Instagram Анны Монгайт и девушек, у которых она взяла интервью, с призывом «передавать привет» от «Мужского государства». После этого телеканал намерен обратиться в правоохранительные органы.

Интервью с однополой парой, девушками Машей и Тим, снявшихся для обложки российской версии журнала Elle, вышло на телеканале «Дождь» 8 июля.

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