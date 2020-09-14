Героиня мема «Привет, я подсяду?» покинула Россию из-за угроз

Российская TikTok-блогерша Оля Тыква, прославившаяся благодаря мему «Привет, я подсяду?», уехала из страны вместе с родителями. На решение повлияли многочисленные угрозы в адрес ее семьи. Об этом пишет издание Baza.

Угрозы стали поступать от подписчиков сообщества «Мужское государство», которое пропагандирует национализм и женоненавистничество. Сторонники создателя паблика Владислава Позднякова стали запугивать девушку вскоре после появления мема, а затем начали выкладывать ее личные данные в открытом доступе.

Последней каплей для Тыквы стала публикация адресов и личных данных ее родственников. Родители девушки сразу же написали заявление в полицию, после чего выехали из страны. По данным журналистов, полиция уже начала проверку, однако семья боится возвращаться в Москву из-за возможного преследования со стороны последователей «Мужского государства».

В начале августа Оля Тыква уже жаловалась на угрозы убийством. Тогда пользователи сети посоветовали феминистке купить перцовый баллончик и обратиться в службы поддержки соцсетей, где опубликованы мемы с ее участием.