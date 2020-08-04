Девушка из мема «Привет, я подсяду?» пожаловалась на угрозы убийством

Блогерша Оля Тыква (Vakuolly), ставшая известной в сети благодаря роликам с воображаемыми диалогами, которые начинаются с фразы «Привет, я подсяду?», пожаловалась на угрозы убийством. Об этом она рассказала в видео в TikTok.

Девушка отметила, что пропустила момент, когда стала «всероссийским мемом». Она подчеркнула, что теперь ее комментарии забиты фразой «Привет, я подсяду?», хотя, по ее собственному признанию, видео с подобными диалогами придумала не она.

«Меня, конечно же, распространили не в самом лучшем ключе, и теперь нашли мой адрес и хотят меня убить. Я пока еще в стадии осознавания. Мне нужно бояться или радоваться?» — рассказала Vakuolly.

В комментариях к видео подписчики посоветовали девушке купить перцовый баллончик, рассказать об угрозах родителям и обратиться в службы поддержки сайтов, на которых опубликовали мемы. «Сейчас бы начинать травить самого доброго и нетоксичного человека», — написала в комментариях пользовательница с ником Морская черепашка. «Не бояться и не радоваться. Забить. Мемы дольше двух-трех месяцев не живут», — порекомендовал Иван Пименов.

На страницу Оли Тыквы в TikTok подписаны более 250 тысяч человек. В роликах она часто говорит о феминизме и ЛГБТ-движении. Популярными в сети стали ее видео с воображаемыми диалогами. Вымышленные собеседники часто транслируют основанные на внешнем виде блогерши стереотипы, которые она опровергает.

Ранее сообщалось, что в Ростове-на-Дону неизвестные избили блогера Гаспара Авакяна, который вымогал взятки, угрожая распространить компромат на YouTube. В полиции сообщили, что по данному факту проводится проверка.