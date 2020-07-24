Российская журналистка пожаловалась на угрозы убийством

Главный редактор портала «Даптар», посвященного жизни женщин на Северном Кавказе, Светлана Анохина пожаловалась на то, что ей поступили угрозы убийством. Об этом дагестанская журналистка рассказала порталу «Кавказ.Реалии».

По словам Анохиной, 22 июля с ней связался мужчина, представившийся Далгатом Умахановым. Он заявил, что планирует «разобраться со всеми феминистками» по указанию неназванного человека. Журналистка предложила Умаханову встретиться, в ответ на это он начал угрожать ей убийством.

Россиянка передала запись разговора в правоохранительные органы. В МВД по Дагестану заверили, что проводят проверку по факту полученных материалов.

Ранее в июле сообщалось что американские полицейские напали на журналистов Первого канала, освещавших акции протеста в Портленде, штат Орегон. Сотрудники правоохранительных органов ударили членов съемочной группы и разбили их камеру. В Кремле возмутились действиями американских полицейских и добавили, что ожидают принятия мер по «созданию надлежащих условий для свободной работы СМИ в целом».