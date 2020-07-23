Познер прокомментировал нападение на репортеров Первого канала в США

Телеведущий Владимир Познер прокомментировал нападение, которому подверглись репортеры Первого канала, освещавшие акции протеста в Портленде (штат Орегон, США). В интервью НСН он призвал выслушать все стороны, прежде чем делать какие-либо выводы.

По мнению Познера, необходимо узнать, что по этому поводу говорит полиция и так ли все очевидно, как пишут СМИ.

Кроме того, телеведущий высказался о том, что бунты в городе подавляются при помощи сотрудников федеральных силовых ведомств. Он отметил, что это «кардинально противоречит принципам организации Соединенных Штатов». «Каждый штат, в данном случае Орегон, имеет свою независимость от федеральной власти. Не она назначает губернатора и мэра», — напомнил Познер. Он добавил, что происходящее в Портленде «противоречит букве и духу закона».

22 июля стало известно, что российские журналисты, освещавшие протесты в Портленде, подверглись атаке полицейских. Как рассказали в пресс-службе Первого канала, съемочная группа журналистки Юлии Ольховской «оказалась на пути у людей в камуфляже», которые выбежали из зала суда, когда обстановка на улице накалилась.

Ольховскую сильно толкнули, а на оператора напали с дубинками, сообщил Первый канал. По его данным, репортеры получили ушибы и царапины, их камеру разбили. Посольство России в США направило ноту протеста в Госдепартамент в связи с нападением полиции на российских журналистов.

Журналисты освещали протесты, которые продолжаются в Портленде около полутора месяцев. Митинги начались на фоне массовых беспорядков в городах США из-за чернокожего американца Джорджа Флойда, умершего после грубого аресте полицией. Известно, что для разгона протестующих в Портленде были задействованы сотрудники федеральных силовых ведомств.