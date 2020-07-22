Американские полицейские напали на журналистов Первого канала, освещавших акции протеста в Портленде, штат Орегон. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что сотрудники правоохранительных органов ударили членов съемочной группы и разбили их камеру.

Протесты в Портленде продолжаются около полутора месяцев — они начались на фоне массовых беспорядков, вызванных из-за смерти чернокожего американца Джорджа Флойда, умершего из-за действий полицейских. Известно, что для разгона протестующих в Портленде были задействованы сотрудники федеральных силовых ведомств. Из-за этого администрация США и президент Дональд Трамп были подвергнуты критике.

В мае была арестована съемочная группа телеканала CNN, в прямом эфире освещавшая бунт в Миннеаполисе — городе, где погиб Флойд. Позже телеканал CNN получил извинения от губернатора штата Миннесота за этот инцидент. Корреспондент и съемочная группа были отпущены на свободу.