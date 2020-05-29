Журналисты вышли в прямой эфир из бунтующего города и были арестованы

Съемочная группа телеканала CNN была арестована во время прямого эфира из американского города Миннеаполис, жители которого бунтуют из-за смерти чернокожего мужчины Джорджа Флойда. Об этом сообщается на сайте вещателя.

Журналист Омар Хименес (Omar Jimenez) и его команда вышли в эфир программы «Новый день» (New Day) для освещения акции протеста. На видео слышно, что Хименес представился журналистом и объяснил, чем именно он занимается. Репортер подчеркнул, что он и его команда готовы отойти туда, куда им скажут.

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Вместо этого журналист, продюсер и оператор были арестованы, при этом на Хименеса были надеты наручники. Позже телеканал CNN получил извинения от губернатора штата Миннесота за этот инцидент. Корреспондент и съемочная группа были отпущены на свободу.

Протесты в Миннеаполисе — крупнейшем городе штата — начались из-за задержания Флойда сотрудниками полиции. Он скончался 25 мая во время ареста, проведенного с применением силы. На следующий день на улицы вышли сотни людей, многие из них в масках с надписью «Я не могу дышать» — именно эти слова говорил полицейским погибший.

Мирные демонстрации переросли в беспорядки с поджогами зданий, полиция ответила слезоточивым газом и резиновыми пулями. По просьбе губернатора Миннесоты Тима Уолза в город были введены войска.

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