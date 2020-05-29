Введенные войска в бунтующем из-за смерти чернокожего городе попали на видео

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В бунтующий из-за смерти чернокожего город Миннеаполис в американском штате Миннесота приехали несколько сотен нацгвардейцев. Видеоролик с перемещениями военных опубликовали пользователи Twitter.

На кадрах видно, как военная техника и пожарные машины едут по городу. Отмечается, что пока в Миннеаполисе находится 500 членов Национальной гвардии.

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Войска ввели по просьбе губернатора Миннесоты Тима Уолза. Он заявил, что поддерживает мирные демонстрации, однако причиненные городу разрушения оправдывают действия по поддержанию безопасной обстановки.

Ранее президент США Дональд Трамп призвал мэра Миннеаполиса Джейкоба Фрея разобраться с протестующими и пригрозил отправить туда подкрепление. Он назвал бунтующих бандитами и счел мэра слабаком.

Протесты в Миннеаполисе — крупнейшем городе штата Миннесота — начались после гибели чернокожего Джорджа Флойда. Он скончался 25 мая во время ареста, проведенного с применением силы. На следующий день на улицы вышли сотни людей, многие из них в масках с надписью «Я не могу дышать» — именно эти слова говорил полицейским погибший. Мирные демонстрации превратились в беспорядки с поджогами зданий, полиция ответила слезоточивым газом и резиновыми пулями.

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