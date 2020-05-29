Протестующие из-за смерти чернокожего подожгли полицейский участок

Протестующие из-за убийства чернокожего жителя Миннеаполиса Джорджа Флойда подожгли городской полицейский участок. Об этом сообщает агентство Associated Press.
По данным агентства, протестующие вошли в здание полиции, после чего прозвучала пожарная сирена и активировалась система пожаротушения. Отмечается, что полицейские покинули строение.
Ранее губернатор Миннесоты Тим Уолз вызвал Национальную гвардию (резерв Армии США) после того, как протестующие в Миннеаполисе разграбили и подожгли магазины.
Накануне протестующие напали на женщину в моторизованной инвалидной коляске, предположив, что у нее в руках нож.
Протесты в Миннеаполисе — крупнейшем городе штата Миннесота — начались после гибели чернокожего Джорджа Флойда. Он скончался 25 мая во время ареста, проведенного с применением силы. На следующий день на улицы вышли сотни человек, многие из них в масках с надписью «Я не могу дышать» — именно эти слова говорил полицейским погибший. Мирные демонстрации превратились в беспорядки с поджогами зданий, полиция ответила слезоточивым газом и резиновыми пулями.