Протестующие из-за смерти чернокожего подожгли полицейский участок

Протестующие из-за убийства чернокожего жителя Миннеаполиса Джорджа Флойда подожгли городской полицейский участок. Об этом сообщает агентство Associated Press.

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По данным агентства, протестующие вошли в здание полиции, после чего прозвучала пожарная сирена и активировалась система пожаротушения. Отмечается, что полицейские покинули строение.

Ранее губернатор Миннесоты Тим Уолз вызвал Национальную гвардию (резерв Армии США) после того, как протестующие в Миннеаполисе разграбили и подожгли магазины.

Накануне протестующие напали на женщину в моторизованной инвалидной коляске, предположив, что у нее в руках нож.

Протесты в Миннеаполисе — крупнейшем городе штата Миннесота — начались после гибели чернокожего Джорджа Флойда. Он скончался 25 мая во время ареста, проведенного с применением силы. На следующий день на улицы вышли сотни человек, многие из них в масках с надписью «Я не могу дышать» — именно эти слова говорил полицейским погибший. Мирные демонстрации превратились в беспорядки с поджогами зданий, полиция ответила слезоточивым газом и резиновыми пулями.

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