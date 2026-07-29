Зампред Совбеза Медведев: Россию можно сохранить, только победив на СВО

Россию можно сохранить, только победив в специальной военной операции (СВО). Такой способ назвал заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев в ходе выступления с лекцией «Территория смыслов», передает РИА Новости.

Бывший президент России выразил уверенность, что в этом отношении позиции всех партий в стране, всех ответственных политических сил абсолютно совпадают.

До этого Медведев заявил, что заключившие контракты о прохождении военной службы в Вооруженных силах России являются патриотами страны.

Еще раньше президент России Владимир Путин фразой «мы знаем, чем все это закончится» высказался об итогах спецоперации на Украине.