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16:30, 29 июля 2026 (обновлено: 16:38, 29 июля 2026)Россия

Медведев назвал способ сохранения России

Зампред Совбеза Медведев: Россию можно сохранить, только победив на СВО
Майя Назарова
Майя Назарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости

Россию можно сохранить, только победив в специальной военной операции (СВО). Такой способ назвал заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев в ходе выступления с лекцией «Территория смыслов», передает РИА Новости.

Бывший президент России выразил уверенность, что в этом отношении позиции всех партий в стране, всех ответственных политических сил абсолютно совпадают.

До этого Медведев заявил, что заключившие контракты о прохождении военной службы в Вооруженных силах России являются патриотами страны.

Еще раньше президент России Владимир Путин фразой «мы знаем, чем все это закончится» высказался об итогах спецоперации на Украине.

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