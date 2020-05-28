Бунтующие из-за смерти чернокожего напали на женщину в инвалидном кресле

Толпа людей напала на женщину в моторизованной инвалидной коляске во время протестов в Миннеаполисе, США, предположив, что у нее в руках нож. На видео обратила внимание газета New York Post.

На нескольких видео, опубликованных в Twitter, запечатлено, как группа бунтующих из-за гибели чернокожего мужчины, скончавшегося после жесткого ареста, нападает на женщину в инвалидной коляске, нанося удары и распыляя пену из огнетушителя ей в лицо. На одном из них слышно, что кто-то кричит, что у женщины при себе был нож. На еще одном видео показан момент, где женщина пытается схватить корзину с продуктами, затем одна из протестующих обхватывает ее за шею.

«Я мирно протестовала. Они напали на меня спереди и сзади», — заявила женщина, именуемая в клипах Дженнифер. Она рассказала, что ее несколько раз ударили по голове и обокрали. Женщина утверждает, что пыталась помешать людям разграбить магазин Target, когда на нее напала толпа.

Некоторые пользователи в социальных сетях рассматривают Дженнифер как агрессора, а применение огнетушителя — как самооборону, пишет Daily Mail. Одна из пользовательниц Twitter заявила, что в оригинальном видео отчетливо видно, что Дженнифер нападала на людей с ножом, но видео было обеззвучено и преподнесено так, «чтобы создать впечатление, что группа чернокожих напала на женщину-инвалида без причины». «Они также пытались скрыть текст в нижней части видео, которое должно было гласить: "Она наносит удар людям". Они еще раз закрыли его, чтобы вы не знали, о чем на самом деле было видео. Это на грани расизма», — написала она.

Дженнифер позже рассказала, что специалисты по оказанию неотложной помощи сказали ей идти домой, но она отказалась и предпочла остаться в центре хаоса. «Я пытаюсь заблокировать движение, чтобы они не прошли», — сказала она парамедику, отметив, что раньше была связана с полицией. Позже женщину заметили, по всей видимости, встающей с инвалидного кресла и самостоятельно передвигающейся.

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