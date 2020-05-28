Бунт в США из-за смерти чернокожего привел к новой гибели и перекинулся дальше

Бунт в США из-за смерти чернокожего гражданина Джорджа Флойда после грубого ареста в Миннеаполисе (штат Миннесота) привел к новой гибели и перекинулся дальше — протесты также начались в Лос-Анджелесе. Об этом сообщают CBS Los Angeles и РИА Новости.

Сообщается, что на второй день протестов в Миннеаполисе при стрельбе погиб еще один человек. Известно, что огонь открыл хозяин ломбарда из-за агрессивного поведения протестующих, которые принялись нападать и грабить магазины. Раненый скончался в больнице, полиция задержала подозреваемого.

Отмечается, что в центре Миннеаполиса замечено несколько очагов пожаров, полностью сгорели несколько магазинов.

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Кроме того, толпы сторонников в поддержку движения Black Lives Matter («Жизни черных важны»), выступающего против насилия в отношении чернокожего населения, также собрались в Лос-Анджелесе. Акция протеста, начавшаяся мирно, переросла в беспорядки после того, как несколько человек разбили стекла двух патрульных машин и запрыгнули на них. После этого в городе произошли серьезные столкновения с полицией, протестующие направились к управлению полиции города. Были также замечены группы людей, жгущие флаг США.

27 мая сообщалось, что в Миннеаполисе начался бунт после смерти чернокожего мужчины, пострадавшего в результате ареста с применением силы.

Мужчину арестовали 25 мая возле продуктового магазина после того, как он якобы расплатился там поддельным чеком. Полицейские выволокли его из автомобиля и уложили на асфальт, один из них грубо придавил горожанина коленом, и тот, не сопротивляясь, стал жаловаться на то, что ему нечем дышать. Его доставили в больницу, где он вскоре скончался.

Позднее выяснилось, что мужчина страдал от неких проблем со здоровьем. На видео задержания, которое широко распространилось в социальных сетях, горожане опознали погибшего — им оказался местный 46-летний охранник Джордж Флойд. Друзья и знакомые Флойда заверили, что он был добропорядочным гражданином и ответственным работником.

В ФБР заявили о начале расследования обстоятельств смерти Флойда, в ведомстве проверят произошедшее на предмет нарушения гражданских прав. Четырех полицейских, причастных к аресту мужчины, уволили. Мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрай принес извинения горожанам.

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