Полицейских уволили за убийство умолявшего о помощи темнокожего мужчины

Четверых сотрудников полиции Миннеаполиса, США, уволили после инцидента с задержанием умолявшего о помощи темнокожего мужчины, который позже скончался. Об этом сообщает The Washington Post.

Изначально городское управление полиции сообщило, что задержанный мужчина оказал «физическое сопротивление» полиции. Позже мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей заявил, что по мере раскрытия дополнительной информации «стало ясно, что первоначальная информация не была точной».

Глава города осудил действия полицейских и заявил, что поступок силовиков нельзя назвать простой ошибкой. «В течение пяти минут мы наблюдали, как белый офицер прижимал колено к шее чернокожего беспомощного человека. Целых пять минут. Это не было следствием неправильного решения, принятого за доли секунды», — сказал Фрей.

«Это правильное решение для нашего города, правильное решение для департамента полиции Миннеаполиса», — добавил он, говоря об увольнении полицейских.

Ранее в сеть попало видео с задержанием темнокожего мужчины полицейскими. На кадрах офицер полиции прижимает коленом шею задержанного, который стонет и просит о помощи. Мужчина, лежащий на земле около полицейской машины, умоляет о помощи, тогда как один из полицейских придавливает его шею коленом. «Я не могу дышать! Я не могу дышать! Не убивайте меня!» — кричит он. Мужчина также кричал, что у него болит живот и шея и просил воды. У него из носа шла кровь.

Свидетели ситуации неоднократно упрашивали офицера убрать колено с шеи мужчины, но их просьбы остались неуслышанными. В какой-то момент задержанный перестал отвечать. Позже стало известно, что мужчина скончался.

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