Полицейский прижал коленом шею умоляющего о помощи темнокожего мужчины

В сеть попало видео с задержанием темнокожего мужчины полицейскими из Миннеаполиса, США. На кадрах офицер полиции прижимает коленом шею задержанного, который стонет и просит о помощи. Сообщается, что позже мужчина умер. На случай обратило внимание издание CBS News.

Видео было опубликовано в Facebook Дарнеллой Фрейзер (Darnella Frazier), одной из свидетельниц инцидента. На нем темнокожий мужчина, лежащий на земле около полицейской машины, просит о помощи, тогда как один из полицейских придавливает его шею коленом. «Я не могу дышать! Я не могу дышать Не убивайте меня!», — кричит он. Мужчина также кричал, что у него болит живот и шея и просил воды. Свидетельница указала, что у него из носа шла кровь.

На кадрах слышно, как свидетели ситуации неоднократно упрашивают офицера убрать колено с шеи мужчины, но их просьбы остаются неуслышанными. В какой-то момент задержанный перестал отвечать. «Братан, он даже не движется! Слезай с его шеи!», — сказал полицейскому один из очевидцев. «Ты его убил?», — спросил другой свидетель.

Фрейзер написала, что полицейские убили мужчину у всех на глазах, отметив что у них нет никакого сочувствия.

В полицейском отделении Миннеаполиса заявили о «фальсификации в процессе». Согласно заявлению полиции, офицеры попросили мужчину покинуть машину, после чего он оказал сопротивление сотрудникам полиции. «Офицерам сообщили, что подозреваемый сидит на синей машине и, по-видимому, находится под влиянием веществ. Два сотрудника прибыли на место и обнаружили подозреваемого, мужчину, которому, как предполагалось, было за 40, в его машине», — говорится в заявлении.

«После того, как он вышел, он оказал физическое сопротивление сотрудникам полиции. Сотрудники смогли посадить подозреваемого в наручники и отметили, что он, похоже, испытывает проблемы со здоровьем. Сотрудники вызвали скорую помощь», — заявили в полиции. В полиции также сообщили, что вскоре после происшествия мужчина умер, добавив, что во время задержания не применялось какое-либо оружие, а камеры на теле полицейских были активированы и фиксировали все происходящее.

Начальник полиции Миннеаполиса Медария Аррадондо (Medaria Arradondo) заявил на пресс-конференции во вторник, 26 мая, что ФБР возглавит расследование инцидента из-за возможного нарушения гражданских прав. По словам Аррадондо, двое из задействованных в инциденте офицеров были «освобождены от службы», они все еще получают оплату, но не имеют правоохранительных обязанностей.

Мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей (Jacob Frey) также прокомментировал случившееся, назвав смерть мужчины «просто ужасной» и «неправильной на всех уровнях», на пресс-конференции во вторник, 26 мая. «Жизнь этого человека имеет значение, он имеет значение. Он был чьим-то сыном, чьим-то членом семьи, чьим-то другом. Он был человеком, и его жизнь имела значение», — сказал он.

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