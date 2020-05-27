В США начался бунт из-за смерти чернокожего после грубого ареста

В американском городе Миннеаполис, штат Миннесота, начался бунт после смерти чернокожего мужчины, пострадавшего в результате ареста с применением силы, сообщает ABC News.

На улицы возле полицейского участка, где работали причастные к смерти горожанина сотрудники правоохранительных органов, вышли сотни человек, многие также выражали свою поддержку из автомобилей, пишет CNN. Демонстранты разбили окно полицейского участка, для их разгона были применены слезоточивый газ и светошумовые гранаты, передает The Guardian.

Мужчину арестовали 25 мая возле продуктового магазина после того, как он якобы расплатился там поддельным чеком. Полицейские выволокли его из автомобиля и уложили на асфальт, один из них грубо придавил горожанина коленом, и тот, не сопротивляясь, стал жаловаться на то, что ему нечем дышать. Его доставили в больницу, где он вскоре скончался.

Позднее выяснилось, что мужчина страдал от неких проблем со здоровьем. На видео задержания, которое широко распространилось в социальных сетях, горожане опознали погибшего — им оказался местный 46-летний охранник Джордж Флойд. Друзья и знакомые Флойда заверили, что он был добропорядочным гражданином и ответственным работником.

В ФБР заявили о начале расследования обстоятельств смерти Флойда, в ведомстве проверят произошедшее на предмет нарушения гражданских прав. Четырех полицейских, причастных к аресту мужчины, уволили. Мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрай принес извинения горожанам. На кадры ареста также обратили внимание видные американские политики, в частности бывший вице-президент Джо Байден и сенатор от Миннесоты Эми Клобушар, выразившие возмущение действиями сотрудников правоохранительных органов.

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