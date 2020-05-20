Cотни афроамериканцев устроили вечеринку без масок и подрались с полицией

Видео: miamiherald.com

Около трех тысяч афроамериканцев пришли на массовую вечеринку в городе Делэнд в штате Флорида. Встреча закончилась столкновением с полицейскими, которых затем обвинили в расизме, передает Newsweek.

Встреча, прошедшая 16 мая, была посвящена памяти афроамериканца, убитого в 2008 году. Сотни людей собрались на нее в том числе для того, чтобы обсудить несправедливость действий американской полиции по отношению к чернокожим.

Полицейские вмешались после того, как увидели, что двое мужчин передают друг другу огнестрельное оружие. Те оказали сопротивление и были задержаны: как оказалось позже, оба злоумышленника были ранее судимы и не имели права на хранение оружия.

После задержания началась потасовка: в сотрудников правоохранительных органов стали кидать стаканы с алкоголем, бутылки и стулья, одного из них ударили. В результате были задержаны семь человек. Один из посетителей поступил в больницу с огнестрельным ранением ноги, но заявление подавать не стал.

Офицеров полиции после инцидента обвинили в расизме. Шериф Майк Читвуд опубликовал записи с нательных камер подчиненных и выпустил официальное заявление: по его словам, расовая принадлежность нарушителей не имела никакого значения.

«Так как большая часть сборища состояла из чернокожих, а полицейские были белыми, нам пришлось столкнуться с обвинениями в расизме. Я их отвергаю: это неправильные выводы из видео», — приводит издание его слова. Он подчеркнул, что действия полицейских были мотивированы общественной безопасностью.

Сообщается, что в связи с пандемией коронавируса местные власти призывают граждан не собираться группами более 250 человек, носить средства персональной защиты и соблюдать дистанцию. На видео, опубликованном полицейскими, видно, что участники мероприятия стояли без масок и близко друг к другу.

В декабре 2019 года сообщалось, что поминки в честь убитого афроамериканца в Чикаго закончились перестрелкой, в которой были ранены 13 человек.

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