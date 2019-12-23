Поминки в честь убитого в США закончились стрельбой с 13 ранеными

На поминках в Чикаго (США) произошла ссора, которая закончилась стрельбой с 13 пострадавшими. Об этом сообщает Associated Press.

Полицейские задержали по делу об этой перестрелке по меньшей мере одного человека — чернокожего 37-летнего Марчиано Уайта. Оружие находилось у него нелегально. Известно, что стреляли и внутри дома, и на выходе из него.

Сообщается, что четверо из тринадцати пострадавших получили тяжелые ранения. Возраст раненых — от 16 до 48 лет. Они были гостями вечеринки в честь дня рождения недавно убитого мужчины. Район Энглвуд, в котором произошла перестрелка, населен в основном людьми с низкими доходами и известен высоким уровнем преступности.

Мэр города Лори Лайтфут посетила пострадавших в больнице и призвала их рассказать о произошедшем правду. «Люди, которые были в этом доме, знают, что случилось, и мы очень просим их победить свой страх и выдать информацию», — сказала она журналистам.

По данным издания, властям Чикаго удается постепенно снижать количество убийств вот уже три года подряд. К концу 2019 года зафиксировано 475 убийств, в прошлом году их было 549, а двумя годами ранее, в 2016 — примерно 750.

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