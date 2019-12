Появились подробности расстрела на базе ВМС США

Второй лейтенант ВВС Саудовской Аравии Мухаммед аш-Шамрани (Mohammed Saeed al-Shamrani), убивший трех человек на авиабазе Военно-морских сил (ВМС) США в Пенсаколе в штате Флорида, приобрел оружие на законных основаниях. Подробности преступления приводит The Daily Mail.

Саудовский военнослужащий отправился в оружейный магазин в Пенсаколе и выбрал пистолет Glock 45 калибра 9 миллиметров. При покупке он предоставил владельцу охотничью лицензию, без которой нерезидентам США запрещается продажа огнестрельного оружия. Когда он купил пистолет, неизвестно.

В США аш-Шамрани, которому на момент преступления был 21 год, прибыл в августе 2016 года для прохождения четырехлетнего курса подготовки военных пилотов. Как пишет Associated Press, он был не единственным саудовцем на базе ВМС в Пенсаколе: на этой неделе аш-Шамрани устроил вечеринку, где вместе с тремя соотечественниками смотрел записи массовых расстрелов людей в общественных местах. Также сообщается, что один из этих трех саудовцев снимал происходящее на авиабазе во время преступления, а двое других наблюдали из автомобиля. О предъявлении им обвинений не сообщалось, но известно, что всего около объекта были задержаны 10 саудовских подданных; Daily Mail отмечает, что ФБР ведет поиски еще нескольких саудовцев, которые, предположительно, могли скрыться.

Власти США пока не могут квалифицировать произошедшее как террористический акт, сообщает газета The Washington Post со ссылкой на главу Пентагона Марка Эспера. По данным источников The New York Times, американские спецслужбы считают, что аш-Шамрани проникся радикальными идеями и действовал в одиночку.

В результате стрельбы на авиабазе в Пенсаколе погибли три человека — 23-летний выпускник Военно-морской академии США Джошуа Уотсон, 19-летний курсант Мухаммед Хайтхэм и моряк-курсант Кэмерон Уолтерс, которому был 21 год. Президент США Дональд Трамп выразил соболезнования семьям погибших и сообщил, что король Саудовской Аравии окажет им помощь.

