Лавров встретился с Ким Чен Ыном на роскошной яхте. Он передал лидеру КНДР «горячие приветы» от Путина и пошутил про курение

Лавров пошутил, что они с Ким Чен Ыном с последнего визита не перестали курить

Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном на его роскошной яхте, пришвартованной в акватории недавно открытого курорта в городе Вонсан.

Они тепло пожали друг другу руки и, улыбаясь, обнялись. Затем глава российского МИД пошутил, что ни он, ни председатель КНДР так и не бросили курить. В свою очередь, Ким Чен Ын заметил, что с момента их прошлой встречи прошел год.

Рад вас видеть (...) А вы все еще курите. И я курю Сергей Лавров министр иностранных дел России

Лавров передал «горячие приветы» от Путина

Во время встречи российский дипломат передал северокорейскому лидеру «самые горячие приветы» от президента России Владимира Путина.

Лавров уточнил, что глава РФ подтвердил приверженность всем ранее достигнутым договоренностям и понадеялся на продолжение прямых контактов в самое ближайшее время.

Он также напомнил, что во время парада на 9 Мая Путин разговаривал с командирами подразделений Корейской народной армии, помогавшими освобождать Курскую область.

Фото: Пресс-служба МИД РФ / ТАСС

Раскрыты подробности визита Лаврова в Северную Корею

Во время визита в КНДР делегация Лаврова возложила венок к монументу советским воинам.

Также глава МИД России провел встречу с министром иностранных дел Северной Кореи Цой Сон Хи. Они обсудили актуальные вопросы развития двусторонних отношений и обменялись мнениями по ситуации на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии.

Кроме того, главы внешнеполитических ведомств выразили решимость противостоять гегемонистским устремлениям стран, нагнетающим напряженность в регионе.

Фото: Татьяна Кукушкина / РИА Новости

Лавров поделился впечатлениями от Вонсана

По словам Ким Чен Ына, Лавров стал первым иностранным гостем на курорте Вонсан. Лидер КНДР отметил, что предложил российскому министру встретиться там, чтобы дипломат смог «немного отдохнуть». При этом глава МИД России подчеркнул, что первым все же этот курорт посетил российский посол Александр Мацегора. Именно он сделал «такую рекламу», что Лавров не смог отказаться от поездки.

Лавров отметил, что новый современный курорт представляет собой хороший туристический объект и может вскоре обрести популярность у российских путешественников.

«Надеюсь, он будет радовать не только местных граждан, но и россиян», — указал глава МИД РФ.