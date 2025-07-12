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14:32, 12 июля 2025Мир

Раскрыты подробности визита Лаврова в КНДР

Главы МИД России и КНДР обсудили вопросы двусторонних отношений
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Татьяна Кукушкина / РИА Новости

Министры иностранных дел России и КНДР Сергей Лавров и Цой Сон Хи провели встречу, в ходе которой обсудили вопросы двусторонних отношений. Об этом говорится в сообщении российского МИД.

«Главы внешнеполитических ведомств обстоятельно обсудили актуальные вопросы развития двусторонних отношений. (...) Состоялся заинтересованный обмен мнениями по ситуации на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии», — сказано в публикации.

Отмечается, что министры выразили решимость противостоять гегемонистским устремлениям стран, нагнетающим напряженность в регионе.

Ранее Сергей Лавров был принят лидером КНДР Ким Чен Ыном. Встреча прошла в городе Вонсан. При этом министр иностранных дел России поприветствовал северокорейского лидера необычным образом — Лавров пошутил, что ни он, ни Ким Чен Ын так и не бросили курить.

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