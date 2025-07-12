Раскрыты подробности визита Лаврова в КНДР

Главы МИД России и КНДР обсудили вопросы двусторонних отношений

Министры иностранных дел России и КНДР Сергей Лавров и Цой Сон Хи провели встречу, в ходе которой обсудили вопросы двусторонних отношений. Об этом говорится в сообщении российского МИД.

«Главы внешнеполитических ведомств обстоятельно обсудили актуальные вопросы развития двусторонних отношений. (...) Состоялся заинтересованный обмен мнениями по ситуации на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии», — сказано в публикации.

Отмечается, что министры выразили решимость противостоять гегемонистским устремлениям стран, нагнетающим напряженность в регионе.

Ранее Сергей Лавров был принят лидером КНДР Ким Чен Ыном. Встреча прошла в городе Вонсан. При этом министр иностранных дел России поприветствовал северокорейского лидера необычным образом — Лавров пошутил, что ни он, ни Ким Чен Ын так и не бросили курить.