Лавров встретился с Ким Чен Ыном

Глава МИД РФ Лавров встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном

Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Об этом внешнеполитическое ведомство сообщило в своем Telegram-канале.

Сергей Лавров был принят председателем государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ыном, говорится в публикации.

Отмечается, что встреча прошла в городе Вонсан.

Ранее Лавров подтвердил, что КНДР поддерживает все цели специальной военной операции. Он добавил, что северокорейская сторона сама выступила с инициативой оказать военную помощь в освобождении Курской области.

Также сообщалось, что в ходе переговоров стороны договорились возобновить морское сообщение. Глава российского МИД напомнил, авиасообщение между Москвой, Хабаровском и Пхеньяном уже восстановлено.