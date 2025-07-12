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09:51, 12 июля 2025Мир

КНДР подтвердила однозначную поддержку всех целей СВО

Лавров: КНДР подтвердила поддержку всех целей СВО
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: KCNA / Reuters

Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР) в ходе переговоров подтвердила однозначную поддержку всех целей специальной военной операции (СВО). Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции в Вонсане, передает ТАСС.

«Корейские друзья подтвердили однозначную поддержку всех целей специальной военной операции и действий российского руководства и российской армии», — рассказал Лавров.

По его словам, российская сторона выразила искреннюю признательность за вклад корейских военнослужащих в завершение операции в Курской области.

Он добавил, что предложение об оказании военной помощи в освобождении Курской области исходило от северокорейской стороны, а у России не было причин отказываться.

Ранее Лавров заявил, что президент России Владимир Путин и председатель КНДР Ким Чен Ын находятся в постоянном контакте.

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