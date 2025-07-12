Лавров сообщил о контактах Путина и Ким Чен Ына

Глава МИД Лавров: Путин и Ким Чен Ын находятся в постоянном контакте

Президент России Владимир Путин и председатель КНДР Ким Чен Ын находятся в постоянном контакте. С таким заявлением выступил глава МИД РФ Сергей Лавров, пишет РИА Новости.

«Президент и председатель государственных дел находятся в постоянном контакте. Они регулярно обмениваются посланиями, эту практику никто не собирается прекращать», — заверил дипломат.

По словам Лаврова, ровно то же самое касается и предстоящих контактов. Они наверняка будут, когда и где — будет согласовано.

Ранее стало известно, что Сергей Лавров прибыл в курортный город Вонсан на переговоры с главой МИД КНДР Цой Сон Хи. До этого дипломат заверил, что Россия будет делать все возможное, чтобы не допустить провокаций в адрес КНДР.

В Кремле же ранее рассказали, что планов визита президента России Владимира Путина в КНДР или северокорейского лидера Ким Чен Ына в Россию пока нет.