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08:55, 12 июля 2025Мир

Лавров сообщил о контактах Путина и Ким Чен Ына

Глава МИД Лавров: Путин и Ким Чен Ын находятся в постоянном контакте
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Сергей Лавров

Сергей Лавров. Фото: Shatokhina Natalia / News.ru / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин и председатель КНДР Ким Чен Ын находятся в постоянном контакте. С таким заявлением выступил глава МИД РФ Сергей Лавров, пишет РИА Новости.

«Президент и председатель государственных дел находятся в постоянном контакте. Они регулярно обмениваются посланиями, эту практику никто не собирается прекращать», — заверил дипломат.

По словам Лаврова, ровно то же самое касается и предстоящих контактов. Они наверняка будут, когда и где — будет согласовано.

Ранее стало известно, что Сергей Лавров прибыл в курортный город Вонсан на переговоры с главой МИД КНДР Цой Сон Хи. До этого дипломат заверил, что Россия будет делать все возможное, чтобы не допустить провокаций в адрес КНДР.

В Кремле же ранее рассказали, что планов визита президента России Владимира Путина в КНДР или северокорейского лидера Ким Чен Ына в Россию пока нет.

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